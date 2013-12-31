BBC: На Тайвані вибухнула качка Хофмана
16:23, 31 грудня 2013Світ
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Вибухнула велетенська надувна жовта качка, яка мала стати атрибутом новорічних святкувань у порту Цзілун на Тайвані
На гумову пташку завбільшки 18 м - твір художника з Нідерландів Флорентина Хофмана - за припущеннями, напали орли, повідомляє BBC Україна.
Минулого місяця інша гігантська качка Хофмана, також виставлена на Тайвані, здулася через землетрус.
Третю у вересні витягли на берег через наближення тайфуну.
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