BBC: На Тайвані вибухнула качка Хофмана

На гумову пташку завбільшки 18 м - твір художника з Нідерландів Флорентина Хофмана - за припущеннями, напали орли, повідомляє BBC Україна.

Минулого місяця інша гігантська качка Хофмана, також виставлена на Тайвані, здулася через землетрус.

Третю у вересні витягли на берег через наближення тайфуну.