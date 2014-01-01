Пекін стурбований вторгненням демонстрантів у штаб-квартиру китайської армії в Гонконзі

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на офіційного представника канцелярії у справах Гонконгу і Макао при Держраді КНР.

За його словами, ”кілька місцевих жителів силою проклали шлях в розташування штаб-квартири гонконгського гарнізону НВАК”, незважаючи на попередження вартових. Двоє з учасників цієї акції затримані поліцією Гонконгу.

”Підрозділи гарнізону НВАК в Гонконзі виконують свій обов`язок щодо захисту країни, вони символізують національний суверенітет”,- заявив представник канцелярії. Він нагадав, що казарми гарнізону ”знаходяться під захистом закону”.

”Ті , хто не поважає закон і вторгається в казарми, повинні бути покарані”,- підкреслив представник канцелярії.

Сьогодні тисячі гонконгців провели марш протесту з вимогами демократизації виборчої системи в колишньому британському анклаві, китайський суверенітет над яким було відновлено в 1997 році.