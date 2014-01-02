Кіпрський канал вибачився за показ новорічного звернення не того президента

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на видання Cyprus Mail. У ніч на 1 січня на CyBC показали запис новорічного звернення колишнього, а не діючого президента країни.

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За фактом помилки керівництвом каналу вже розпочато внутрішнє розслідування. Про його результати на CyBC обіцяють розповісти пізніше. Проте, вже зараз відомо, що причиною виходу в ефірі застарілого президентського звернення, записаного ще в кінці 2012 року, став «людський фактор» - один із співробітників каналу натиснув не на той рядок в складеному для нього плейлистку програм.

Запис звернення Дімітріса Хрістофіаса, який покинув свій пост у березні 2013, була включена замість запису обраного на його місце навесні минулого року Нікоса Анастасідіса. Через кілька секунд оператори каналу усвідомили свою помилку і включили правильне відео. Однак, як зазначає, Cyprus Mail настрій багатьох телеглядачів CyBC було зіпсовано інцидентом - Хрістофіас на Кіпрі вважається непопулярним політиком, на якого кіпріоти покладають відповідальність за фінансову кризу, яка охопила країну наприкінці 2000-х.

Проблеми з новорічним звернення президента виникли цього року і у російських телеканалів. Так, жителі Камчатки побачили промову, заздалегідь записану Володимиром Путіним у Кремлі, а жителі інших регіонів - нове звернення Путіна, запис якого було зроблено 31 грудня в Хабаровську. У більш пізньому зверненні Путін згадав теракти у Волгограді, що відбулися 29 і 30 грудня 2013 року. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав два новорічних звернення Путіна «технічним недопрацюванням».