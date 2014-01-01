Українці - Януковичу: Ми будемо в Євросоюзі. З вами чи без вас!
02:21, 01 січня 2014Політика
4104 0
Громадські активісти від імені народу України вперше в історії звернулися до президента Януковича.
Українці - Януковичу: Ми будемо в Євросоюзі. З вами чи без вас!
"Щорічно в новорічну ніч президент звертається до народу. Але, судячи з нечисленних заяв Віктора Януковича в останні тижні, йому особливо нічого сказати. Тому настав час говорити народу", - зазначили автори звернення.
У запису колективного звернення взяли участь більше 50 українців з різних регіонів і соціальних верств.
Активісти розповіли , якою побачили свою країну в році, що минає, та висловили побажання, щоб таке більше ніколи не повторилося.
"Майбутнє України - у наших, а не ваших руках", - зазначають активісти.
"Ми – європейці. Ми будемо в Євросоюзі. З вами чи без вас", - резюмується у зверненні до Януковича.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter