Під час масових заворушень на вулицях Єгипту загинуло 13 осіб

Щонайменше 13 осіб загинули у вуличних сутичках між прихильниками і супротивниками поваленого президента країни Мухаммеда Мурсі у Каїрі та інших містах Єгипту, передає Газета.ru з посиланням на Al Arabiya.

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Як мінімум 57 осіб отримали поранення.