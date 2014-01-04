Під час масових заворушень на вулицях Єгипту загинуло 13 осіб

10:19, 04 січня 2014
Світ
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У вуличних сутичках в Єгипті загинули 13 осіб

дтп египет / Фото : atn.ua

Щонайменше 13 осіб загинули у вуличних сутичках між прихильниками і супротивниками поваленого президента країни Мухаммеда Мурсі у Каїрі та інших містах Єгипту, передає Газета.ru з посиланням на Al Arabiya.

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Як мінімум 57 осіб отримали поранення.

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