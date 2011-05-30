Вуличні сутички у Белграді: постраждали майже 40 людей

У Белграді під час безпорядків, які розпочалися вчора ввечері після закінчення мітингу на підтримку заарештованого кількома днями раніше екс-командувача армією боснійських сербів генерала Ратко МЛАДІЧА, постраждали 36 чоловік.

Про це повідомив віце-прем`єр і глава МВС Сербії Івіца ДАЧІЧ, передає РІА «Новости».

За медичною допомогою звернулися 26 поліцейських і 10 цивільних осіб. Здебільшого вони дістали легкі пошкодження. Затримані були 111 чоловік, 37 з них - неповнолітні.

Хулігани розбили п`ять автомобілів поліції і шість вітрин і кіосків.

В акції протесту проти арешту генерала брали участь у центрі Белграда близько 10 тис. чоловік. За безпекою в місті стежили три тисячі поліцейських. Мітинг організувала опозиційна Сербська радикальна партія, котра також виділила кілька сотень чоловік для забезпечення порядку.

Спочатку акція протікала мирно. Зіткнення розпочалися приблизно через півтори години після початку протесту всупереч закликам організаторів провести його мирно. Групи молодих людей намагалися вийти на сусідні вулиці, де розташовані посольства ряду західних країн і Туреччини, але були блоковані поліцією. У вартових правопорядку полетіли каміння, пляшки і петарди.

Для розгону натовпу поліція застосувала палиці.

Глава МВД ДАЧІЧ поклав відповідальність за зіткнення на організаторів, адже "повторилася ситуація, коли екстремістські угруповання від радикальних правих до фанатів-хуліганів проникають на великий мітинг і провокують безпорядки, тоді як поліції дуже складно відокремити їх від решти протестуючих".

Заступник голови Сербської радикальної партії Драган ТОДОРОВИЧ в інтерв`ю ЗМІ дистанціювався від тих, хто організував безпорядки, поклавши відповідальність на радикально настроєних хуліганів, які, за його словами, прийшли на мітинг спеціально з метою провокацій і до партії відношення не мають. Він також заявив, що поліцейські діяли непрофесійно, і МВС допустило безпорядки "з політичних мотивів".

Р.МЛАДІЧ, заарештований 19 травня, знаходиться в Спеціальному суді в Белграді, де чекає екстрадиції до Гааги. Недільний протест радикалів і груп громадян, які прилучилися до них, став наймасовішим з дня арешту генерала.

Р.МЛАДІЧ - популярна фігура в патріотичних і націоналістичних колах Сербії, які наполягають, що в боснійському конфлікті він захищав інтереси сербів і що, видавши його трибуналу в Гаазі, нинішній уряд країни вчинить зраду.

Р.МЛАДІЧ командував армією Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині під час конфлікту 1992-1995 років. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі звинувачує Р.МЛАДІЧА в злочинах проти людяності, порушенні законів і звичаїв ведення війни у зв`язку з етнічними чистками в БіГ, а також у терорі проти мирного населення під час облоги боснійської столиці Сараєво, захопленні заручників з числа персоналу ООН і геноциді мусульманського населення міста Сребреніца в липні 1995 року.