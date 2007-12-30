Брюссель скасував новорічний салют через загрозу терактів

Влада Брюсселя через терористичну загрозу вирішила відмінити новорічний салют, який щорічно буває в центрі бельгійської столиці поблизу її історичної площі "Гран пляс", повідомив бургомістр міста Фреді Тієлеманс.

За його словами, таке рішення ухвалене в неділю після спеціального засідання центру кризових ситуацій при міністерстві внутрішніх справ Бельгії. Його члени визнали також необхідним продовжити дію в Брюсселі підвищених заходів безпеки з огляду на потенційну загрозу терактів, щонайменше, до 3 січня.

Спочатку передбачалося, що посилений режим безпеки діятиме до 2 січня. Він був запроваджений 21 грудня, після того, як бельгійські спецслужби одержали інформацію про можливі теракти в столиці.

"Мета ухвалених рішень не в тому, щоб посіяти паніку або повністю блокувати місто. Ми не хочемо, щоб була щонайменша загроза ризику", - сказав бургомістр журналістам.

За його словами, підвищені заходи безпеки поширюються не тільки на "Гран пляс", а й на новорічні ринки та атракціони, які 31 грудня вирішено закрити вже о восьмій годині вечора за місцевим часом.