Папа Римський першим з релігійних лідерів потрапив в топ-10 в Китаї

Понтифік посів у рейтингу третє місце, повідомляє РІА Новости на Ватиканське агентство Fides.

У число десяти найбільш впливових персон 2013 потрапили також президент Ірану Хасан Рухані, президент Росії Володимир Путін, колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі і колишній президент ПАР Нельсон Мандела.

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Раніше папа Римський Франциск був також названий "Людиною року-2013" за версією американського журналу Time. Редакція визнала, що саме понтифік зробив найбільший вплив на події в світі в минулому році. "Це велика рідкість, щоб нікому невідома раніше людина змогла за короткий термін залучити до себе таку увагу людей в усьому світі - молодих і старих, віруючих і циніків", - зазначила в інтерв'ю Бі-бі-сі шеф-редактор журналу Ненсі Гіббс.

Архієпископ Буенос-Айреса кардинал Хорхе Маріо Бергольо був обраний на папський престол 13 березня нинішнього року. Це перший виходець з Латинської Америки і перший єзуїт, що зайняв цей пост. Ім'я Франциск, як пояснював сам понтифік, він вибрав тому що цей святий відомий своєю турботою про бідних. Багато хто відзначав, що Франциска відрізняє скромність і близькість до народу.