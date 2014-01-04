Папа Франциск залишив священикам тільки один почесний титул

03:33, 04 січня 2014
Світ
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Папа Римський Франциск залишив тільки один почесний титул для священиків - "капелан Його Святості", якого будуть удостоєні видатні пастирі після досягнення 65-річного віку

Фото: Reuters

Згідно з рішенням понтифіка, священикам більше не будуть присвоюватися два інші почесні титули - Апостольський протонотарій і прелат. Ті священики, які були удостоєні цих титулів, залишаться при них, пише РИА Новости.

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"Ми наближаємося до простоти Церкви апостольських часів", - заявив прес-секретар єпископату Польщі священик Юзеф Клох, коментуючи рішення Папи Римського. Він нагадав, що раніше в деяких базиліках настоятель парафії традиційно отримував титул Апостольського протонотарій, але тепер ця практика буде припинена.

Рішення понтифіка вже розіслано в єпископати різних країн для оголошення священикам.

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