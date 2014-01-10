Двоє журналістів загинули під час ралі «Дакар»

Аварія сталася ввечері в четвер. Журналісти, що працювали на ралі, слідували в автомобілі з міста Катамарка в місто Сан-Мігель-де-Тукуман. У департаменті Андальгала на автодорозі «Куеста-дель-Клавільо» їх позашляховик Ford Ranger не вписався в поворот і звалився у прірву, повідомляє РИА Новости.

Загиблі - двоє аргентинських журналістів. Ще двом, які перебували в автомобілі, вдалося вижити.