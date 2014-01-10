Двоє журналістів загинули під час ралі «Дакар»
07:12, 10 січня 2014Світ
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Два журналісти загинули під час ралі-марафону «Дакар», їх автомобіль упав у прірву, повідомили аргентинські ЗМІ.
Аварія сталася ввечері в четвер. Журналісти, що працювали на ралі, слідували в автомобілі з міста Катамарка в місто Сан-Мігель-де-Тукуман. У департаменті Андальгала на автодорозі «Куеста-дель-Клавільо» їх позашляховик Ford Ranger не вписався в поворот і звалився у прірву, повідомляє РИА Новости.
Загиблі - двоє аргентинських журналістів. Ще двом, які перебували в автомобілі, вдалося вижити.
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