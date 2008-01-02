На виборах у Грузії будуть маркувати виборців
Рідина... не суперечить принципам жодної з релігій
На президентських виборах у Грузії для виключення можливості повторного голосування використовуватиметься спеціальна рідина для маркірування виборців.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», Центральна виборча комісія Грузії придбала 7 тисяч пляшок з безбарвною рідиною для маркірування виборців, аби виключити можливість повторного голосування однією й тією ж людиною.
Рідина вироблена в Канаді, безпечна для здоров`я, затверджена Світовою організацією охорони здоров`я і не суперечить принципам жодної з релігій.
У ЦВК Грузії також повідомили, що спостереження за виборами Президента здійснюватиме більше тисячі міжнародних спостерігачів. Запрошення надіслані в ОБСЄ, Раду Європи, Євросоюз, а також в СНД. Спостерігачі самі можуть вибирати дільниці, на які їх буде направлено.
Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори президента відбудуться в Грузії 5 січня цього року.