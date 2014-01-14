Росія допомогла Сирії вивозити хімзброю

Про це повідомив у вівторок міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу, передає РИА Новости.

Згідно з початковим планом, високотоксичні речовини мали бути вивезені з Сирії до 31 грудня 2013 року, проте дотриматися «дедлайну» не вдалося через нестабільну обстановку в країні.

Відповідно до скоригованого графіку, пріоритетні хімречовини, що включають близько 20 тонн токсичного гірчичного газу, повинні бути вивезені до 31 березня 2014 року, а до кінця червня 2014 сирійську хімзброю має бути повністю знищено.

На тему: Німеччина готова утилізувати сирійську хімзброю на своїй території - ЗМІ

"Російська сторона спільно з міжнародним співтовариством здійснює військово-морську фазу щодо забезпечення безпеки вантаження і транспортування сирійської хімічної зброї до місця її передачі", - сказав міністр оборони на селекторній нараді.

Він нагадав, що президент РФ Володимир Путін доручив військовому відомству взяти безпосередню участь у забезпеченні безпеки процесу знищення сирійського військово-хімічного потенціалу.

"До вирішення даного завдання залучені сили оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі", - інформував Шойгу.

Безпеку перевезення сирійської хімзброї забезпечує російський атомний ракетний крейсер "Петро Великий". На борту крейсера розгорнуть штабний координаційний центр для організації оперативної взаємодії в період перевезення хімічної зброї. До його складу входять представники штабу оперативного з'єднання ВМФ Росії, а також офіцери зв'язку з кораблів ВМС Данії, Норвегії, Китаю.