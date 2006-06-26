Під час вибуху в Анталії загинув український турист

За уточненими даними, під час вибуху поблизу турецького курорту Анталія загинули четверо людей, зокрема - громадяни України і Норвегії, повідомляє "Рейтер" з посиланням на телеканал CNN Turk. Кількість поранених обчислюється десятками.

В поліції розповіли, що інцидент стався за 100 кілометрів від самого міста в парку, розбитому навколо водопаду Манавгат.

Причина вибуху поки залишається невідомою, проте місцева влада висловила припущення, що здетонувати міг газовий балон.

Курдські терористи та ісламські радикали, які стоять за більшістю терактів, скоєних на території Туреччини, поки не взяли на себе відповідальність за організацію вибуху.