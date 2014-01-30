У Сочі почалося заселення олімпійських сіл

Кожне з цих сіл відрізняється своїми архітектурними та інтер'єрними оформленнями, набором сувенірів і культурною програмою, повідомили сьогодні кореспонденту ИТАР-ТАСС в оргкомітеті "Сочі-2014".

Як зазначив на церемонії відкриття села "Садиба" виконавчий директор МОК по проведенню Олімпійських ігор Жільбер Філлі, що почалося сьогодні заселення олімпійських сіл означає для країни-господарки Ігор закінчення великого шляху по будівництву об'єктів. "Це і початок нового великого шляху для співробітників оргкомітету, служб, яким належить обслуговувати спортсменів, волонтерів. Всіх, хто буде створювати комфорт для спортсменів", - вважає представник МОК.

Мером олімпійського селища "Садиба" стала олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва. За її словами, нова для неї посада - "це велика честь, велика відповідальність і почесна робота". "Будучи спортсменкою, виступаючи на Олімпійських іграх, я завжди прагнула бути кращою і стрибати вище всіх, завжди вигравати перші місця. І це у мене відмінно виходило. В якості мера прибережного олімпійського села я зроблю все, що від мене залежить, щоб наші Ігри пройшли на висоті", - виголосила символічну клятву Ісінбаєва.

Довірена олімпійській чемпіонці територія поєднує в собі архітектурні традиції російського класицизму і сучасні технології в обробці і оснащенні кімнат для спортсменів.

В кожному селі, крім мерів, призначені "господарі" - ними стали талісмани Ігор-2014. Білий Ведмедик завідує Приморської селом, Леопард і Зайчик зустрічають гостей в засніжених горах.