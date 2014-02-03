У Москві невідомий взяв у заручники школярів. Вбито поліцейського
Озброєний чоловік проник у школу № 263 в Москві і відкрив вогонь по поліцейських, які приїхали на виклик.
За інформацією Life News злочинець - імовірно, батько одного з учнів.
За попередньою інформацією, молодий чоловік під загрозою пістолета змусив охоронця провести його всередину школи.
Злочинець зайшов у кабінет біології, де в той момент проходив урок у 10-го класу.
Охоронець встиг викликати за допомогою тривожної кнопки поліцію. Однак коли на місце приїхав наряд поліції, чоловік обстріляв силовиків з вікна.
Один з поліцейських отримав поранення. Після цього до будівлі підтягнулося підкріплення, але злочинець відкрив вогонь, поранивши ще одного співробітника МВС.
На момент захоплення в кабінеті біології знаходилося більше двадцяти дітей у віці 15 років. Всіх інших учнів та педагогів з будівлі екстрено евакуювали.
На даний момент жодних вимог стрілок не висував.