У Москві невідомий взяв у заручники школярів. Вбито поліцейського

За інформацією Life News злочинець - імовірно, батько одного з учнів.

За попередньою інформацією, молодий чоловік під загрозою пістолета змусив охоронця провести його всередину школи.

Злочинець зайшов у кабінет біології, де в той момент проходив урок у 10-го класу.

Охоронець встиг викликати за допомогою тривожної кнопки поліцію. Однак коли на місце приїхав наряд поліції, чоловік обстріляв силовиків з вікна.

Один з поліцейських отримав поранення. Після цього до будівлі підтягнулося підкріплення, але злочинець відкрив вогонь, поранивши ще одного співробітника МВС.

На момент захоплення в кабінеті біології знаходилося більше двадцяти дітей у віці 15 років. Всіх інших учнів та педагогів з будівлі екстрено евакуювали.

На даний момент жодних вимог стрілок не висував.