Дубай оголосив про введення податку на туристів

У Дубаї з 31 березня поточного року вирішено ввести податок на туристів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Arab News.

Новий податок буде стягуватися з усіх туристів, що проживають у готелях і апартаментах на території емірату. Залежно від типу готелю податок на одного туриста складатиме від семи до 20 дирхамів (від 1,9 до 5,5 дол. США).

Передбачається, що залучені кошти спрямовуватимуть на розвиток туристичної галузі в Дубаї. Як зазначає Dubai Chronicle, на початку цього року в еміраті з цією метою була створена спеціальна корпорація Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

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Аналогічний податок вже діє в деяких великих містах Європи, найбільш популярних у туристів: наприклад, у Берліні, Римі, Флоренції, Барселоні. В 2013 році ввести подібний збір запропонували в Таїланді.

У 2013 році кількість туристів, що відвідали Дубай, перевищила десять мільйонів чоловік. До 2020 року влада емірату мають намір збільшити кількість туристів до 20 мільйонів.