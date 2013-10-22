Таїланд вирішив ввести для іноземців збір за в'їзд в країну

Про це заявив у вівторок міністр охорони здоров'я Таїланду Прадо Сінтхаванаронг за підсумками наради керівників міністерств і відомств, присвяченої питаням туризму, повідомляє РИА Новости.

"На нараді, на якій були присутні керівники національної поліції, міністерства туризму і спорту, а також міністерства охорони здоров'я, було вирішено представити кабінету план введення грошового збору в сумі 500 бат (17 доларів) з кожної людини, яка в'їжджає в країну на термін більше трьох днів", - заявив міністр. Для тих іноземців, які будуть проводити в Таїланді три дні або менше, збір буде обмежений 30 батамі (1 долар ) на добу, додав він.

За словами Сінтхаванаронга, збір не залежатиме від того, чи є у іноземця таїландська віза, або він прибуває до Таїланду на умовах безвізового в'їзду. Збір може бути введений в середині січня, щоб не порушувати плани туристів, які готуються приїхати до Таїланду в пік туристичного сезону, який припадає на новорічний період.

Учасники наради погодилися, що нова міра може змусити частину туристів відмовитися від поїздок до Таїланду, однак введення грошового збору не відштовхне візитерів більш високої якості", заявив чиновник. "Зараз настав час залучати в країну туристів більш високої якості, а для них такий невеликий збір не стане проблемою", - сказав міністр.