В Україні хочуть ввести податок на показ кіно - ЗМІ

Про це пише газета "Капітал" з посиланням на інформаційно-аналітичний бюлетень Кабміну, передає LB.ua.

Щоквартальний збір стягуватимуть з демонстраторів, дистриб'юторів і прокатників фільмів у розмірі 5% від їх валового доходу, з операторів і провайдерів телекомунікацій - у розмірі 2%. За підрахунками уряду, щорічно сума цих відрахувань складе 100 млн грн.

Натомість планується скасувати держмито на кіноматеріали. Але учасники ринку такими змінами незадоволені. Зараз за рахунок мита на ввезення фільмів бюджет отримує всього $ 200-300 тис., а зміни дозволять стягувати тільки з кінопрокатників $ 5 млн. "Під виглядом скасування мита чиновники кидають українського прокату кістку, а за рахунок збору віднімають ласий шматок", - підкреслює Артем Вакалюк з медіаконсалтінговой компанії MRM.

Телевізійні провайдери критикують ініціативу ще більше. "По суті, це просто податок, так як не всі підприємства зв'язку мають відношення до кінопоказу", - підкреслює директор "Тріолан" Вадим Сидоренко.

У 2012 році оператори зв'язку заробили 52,2 млрд грн, таким чином сума загальних їх відрахувань може скласти 1 млрд грн. Таким чином Кабмін може отримати суму як мінімум у десять разів більше очікуваної. На думку Сидоренко, якщо такий збір запровадять, провайдери та оператори перекладуть його на плечі абонентів, піднявши ціни.