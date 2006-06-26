Лукашенко заморозить рахунки Буша і Райс

Білорусь готова заморозити рахунки президента США Джорджа Буша і держсекретаря Кондолізи Райс у відповідь на рішення адміністрації Білого дому про арешт рахунків Олександра Лукашенка і ряду білоруських високопоставлених урядовців.

"Ми вводитимемо адекватні, симетричні заходи відносно Джорджа Буша і Кондолізи Райс. Ми заморозимо їх рахунки і накладемо арешт на їх акції", - заявив в неділю увечері Національній державній телерадіокомпанії секретар Ради Безпеки Білорусі Віктор Шейман.

"Всім очевидно, що ніяких рахунків ні у Лукашенка, ні у мене в США немає і не може бути. 10 років адміністрація США шукає ці рахунки, і 10 років тому президент Білорусі заявив, що готовий віддати всі ці гроші тому, хто їх знайде," - додав Шейман.

Секретар Ради безпеки Білорусі вважає подібну політику Вашингтона "твердолобою і потворною". На думку Віктора Шеймана, причиною такої позиції Білого дому відносно Мінська є курс Білорусі на побудову Союзної держави з Росією, формування могутньої військово-політичної структури в рамках Організації Договору про колективну безпеку, а також самостійна політика, що проводиться главою білоруської держави.

Євросоюз і США звинувачують білоруські власті у фальсифікації результатів президентських виборів в березні 2006 року, а також в гоніннях опозиції.

Лєнта.ру