Генсек ООН закликав припинити нападки на представників сексменшин

Генсек ООН Пан Гі Мун 6 лютого закликав припинити нападати на представників сексуальних меншин і піддавати їх дискримінації.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press, про це глава міжнародної організації заявив, виступаючи в Сочі зі зверненням до Міжнародного олімпійського комітету.

«Ми всі повинні виступити проти нападів на лесбіянок, геїв, бісексуалів, транссексуалів і інтерсексуалів, - заявив Пан Гі Мун. - Ми повинні зробити так, щоб їх не заарештовували, не поміщали до в'язниці і не піддавали дискримінаційним обмеженням». «Ненависті як такої в XXI столітті не місце», - додав він.

Говорячи про Олімпіаду, яка відкриється в Сочі у п'ятницю, 7 лютого, Пан Гі Мун підкреслив необхідність дотримання шостого принципу Олімпійської хартії. Цей пункт забороняє під час Ігор будь-які види дискримінації, в тому числі за расовими, статевими та релігійними мотивами.

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Звернення Пан Гі Муна прозвучало на тлі міжнародної критики на адресу російського закону про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх, підписаного президентом РФ Володимиром Путіним в червні 2013 року. За словами генсека ООН, який поговорив з журналістами після виступу, Путін пообіцяв, що ніякої дискримінації за статевою ознакою під час Олімпіади допущено не буде. Раніше аналогічні запевнення від віце-прем'єра РФ Дмитра Козака отримав МОК.

Олімпіада, серед учасників якої присутні геї і лесбіянки, особливо сильно загострила критику на адресу російського закону. У січні з вимогами скасувати його виступили понад 200 письменників з усього світу і 27 лауреатів Нобелівської премії. Крім того, пародійний ролик, де висміюється закон, зняли актори Бродвею.

П'ятого лютого з аналогічною вимогою до російської влади звернувся Комітет ООН з прав дитини. На думку учасників комітету, замість того щоб захищати дітей, закон лише провокує насильство і дискримінацію.