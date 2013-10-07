Генсек ООН засудив нові спалахи насильства в Єгипті
23:17, 07 жовтня 2013Світ
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив спалахи насильства в Єгипті в останні дні, закликавши до стриманості учасників антиурядових протестів і поваги їх права на зібрання з боку влади.
В Єгипті під час протестів було вбито близько 60 осіб / Фото : Maggie Osama, Flickr
Як передає РІА «Новости», про це йдеться у повідомленні прес-служби всесвітньої організації.
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За даними прес-служби, напередодні в Єгипті під час протестів було вбито близько 50 осіб, а в понеділок під час нападу на військові об`єкти загинули восьмеро осіб.
”Генсек ООН знову підкреслює важливість мирних протестів, поваги свободи зібрань та незастосування насильства” , - йдеться в повідомленні.
Пан Гі Мун, як зазначила прес-служба ООН, продовжує підкреслювати необхідність повної поваги прав людини, включаючи ув`язнених у в`язницях, і букви закону як основи для мирних, демократичних перетворень в Єгипті.
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