Генсек ООН засудив нові спалахи насильства в Єгипті

Як передає РІА «Новости», про це йдеться у повідомленні прес-служби всесвітньої організації.

На тему: У Єгипті жертвами заворушень стали 44 людини

За даними прес-служби, напередодні в Єгипті під час протестів було вбито близько 50 осіб, а в понеділок під час нападу на військові об`єкти загинули восьмеро осіб.

”Генсек ООН знову підкреслює важливість мирних протестів, поваги свободи зібрань та незастосування насильства” , - йдеться в повідомленні.

Пан Гі Мун, як зазначила прес-служба ООН, продовжує підкреслювати необхідність повної поваги прав людини, включаючи ув`язнених у в`язницях, і букви закону як основи для мирних, демократичних перетворень в Єгипті.