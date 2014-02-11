ЗМІ: у Обами роман з Бейонсе

Американського лідера запідозрили в любовному зв'язку зі співачкою Бейонсе / REUTERS

Не встигли вщухнути чутки про те, що дружина президента США хоче піти від чоловіка, як з'явилася інформація про нову обраницю Барака Обами, повідомляють Дни.ру.

За словами відомого фотографа Паскаля Ростайна, який зумів візуально довести зраду президента Франції Франсуа Олланда цивільній дружині Валері Трієрвейлер, в американського лідера роман зі співачкою Бейонсе.

За словами Ростайна, 11 лютого американська газета The Washington Post збирається випустити матеріал на цю тему.

"У Сполучених Штатах назріває великий скандал. Передбачається зв'язок між президентом Бараком Обамою і співачкою Бейонсе. Я можу запевнити вас, що світ буде про це говорити", - заявив фотограф журналу ELLE. Однак ця інформація не знайшла підтвердження з інших джерел.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року таблоїд NATIONAL ENQUIRER оголосив про кризу в родині американського президента. "Їх шлюб приречений. У Барака і Мішель були труднощі у стосунках протягом багатьох років. Вони були разом лише заради своїх дочок і своєї політичної кар'єри. Однак Мішель втомилася від цього. Вона зустрілася з адвокатом з розлучень і сказала Бараку, що вона хоче життя без нього", - повідомило виданню джерело, близьке до сім'ї американського лідера.

При цьому Мішель Обама залишиться в Білому домі до закінчення строку чоловіка, додає джерело. Проте вона дала зрозуміти, що буде жити окремо.