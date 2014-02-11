Суд заарештував убивцю з сахалінського собору

08:24, 11 лютого 2014
Світ
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Суд Южно-Сахалінська у вівторок вирішив заарештувати чоловіка, який влаштував стрілянину в соборі, жертвами якої стали двоє людей

Воскресенський кафедральний собор / pravosakh.ru

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на співробітницю регіонального управління Слідчого комітету.

«Суд сьогодні задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття по варту до 9 квітня», - сказала співрозмовниця агентства.

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