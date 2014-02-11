Суд заарештував убивцю з сахалінського собору

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на співробітницю регіонального управління Слідчого комітету.

«Суд сьогодні задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття по варту до 9 квітня», - сказала співрозмовниця агентства.

Читайте такожУ храмі на Сахаліні чоловік відкрив стрілянину: двоє людей загинули, шестеро - пораненіУ неділю озброєний чоловік увірвався в головний собор Южно-Сахалінської і Курильської єпархії (собор Воскресіння Христового) і відкрив вогонь. Загинули служителька храму і чоловік, який намагався зупинити стрілка. Сім осіб отримали поранення. Передбачуваний злочинець був затриманий, він дав свідчення, але не пояснив свої мотиви. Раніше повідомлялося, що він був п'яний.