На острові Ява вулкан убив трьох людей, 76 тисяч евакуйовані
08:20, 15 лютого 2014Світ
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Сім аеропортів закриті на індонезійському острові Ява через посилення виверження вулкана Келуд.
Вулкан на острові Ява засипав вулиці попелом / REUTERS
В районі встановлено найвищий рівень небезпеки. Вже загинули три людини, понад 76 тисяч - евакуйовані, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Келуд знаходиться приблизно в 90 км від другого за величиною міста Індонезії Сурабайя, в радіусі 10 км від вулкана проживають близько 350 тис. осіб.
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