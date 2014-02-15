На острові Ява вулкан убив трьох людей, 76 тисяч евакуйовані

В районі встановлено найвищий рівень небезпеки. Вже загинули три людини, понад 76 тисяч - евакуйовані, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Келуд знаходиться приблизно в 90 км від другого за величиною міста Індонезії Сурабайя, в радіусі 10 км від вулкана проживають близько 350 тис. осіб.

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