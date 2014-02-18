Екс-президент Франції потрапив у лікарню
02:49, 18 лютого 2014Світ
0 0
Екс-президент Франції Жак Ширак госпіталізований у понеділок ввечері.
Жак Ширак госпіталізований / 20minutes.fr
За інформацією близького до уряду джерела, колишній глава держави, якому в листопаді минулого року виповнився 81 рік, поміщений в розташований в престижному передмісті Парижа Нейї-сюр-Сен американський госпіталь, пише РИА Новости.
У свою чергу джерело в оточенні Ширака заявило, що "ніякої небезпеки життю немає".
За попередньою інформацією, причиною госпіталізації став напад подагри.
Раніше в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що колишній глава держави страждає хворобою Альцгеймера, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.
Ширак керував державою з 1995 по 2007 роки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter