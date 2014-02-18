Екс-президент Франції потрапив у лікарню

За інформацією близького до уряду джерела, колишній глава держави, якому в листопаді минулого року виповнився 81 рік, поміщений в розташований в престижному передмісті Парижа Нейї-сюр-Сен американський госпіталь, пише РИА Новости.

У свою чергу джерело в оточенні Ширака заявило, що "ніякої небезпеки життю немає".

За попередньою інформацією, причиною госпіталізації став напад подагри.

Раніше в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що колишній глава держави страждає хворобою Альцгеймера, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Ширак керував державою з 1995 по 2007 роки.