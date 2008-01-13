11 гірників поховані живцем у Китаї

На північному сході Китаю 11 гірників, які займалися видобутком будівельного каменя, виявилися живцем похованими під обвалом в муніципальному окрузі Тяньцзінь, повідомляє агентство Сіньхуа.

Ще одного робітника важко травмовано, його вчасно витягли рятувальники з-під завалів.

Рятувальники, які намагаються визначити місцезнаходження потерпілих під величезним обвалом, готуються застосувати екскаватори і підйомні крани для розбору завалів. Вважають, що гірники поховані достатньо глибоко.

У штаб-квартирі рятувальників також повідомили, що спроби врятувати людей ускладнені ще й тим, що під завалами виявилися десять кілограмів вибухівки, що робить рятувальну операцію надзвичайно небезпечної.

Роботи з порятунку людей та ліквідації наслідків обвалу продовжуються.