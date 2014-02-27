Риму загрожує банкрутство - ЗМІ

Як заявив мер Риму Іньяціо Маріно, якщо уряд не вживе заходів для фінансування міської скарбниці, з п`ятниці він призупинить надання всіх комунальних послуг, включаючи транспортне сполучення, медичне обслуговування і закриє дитячі садки, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Рим залишився без грошей через зволікання у схваленні спеціального закону, який так і був названий - ”Порятунок Рима”. Документ передбачав ряд заходів щодо недопущення банкрутства міста і надання фінансової допомоги з державного бюджету. Однак законопроект через численні протести різних політичних сил був відхилений кілька тижнів тому ще при попередньому кабінеті Енріко Летте.

Як стверджує Маріно, в казні не залишилося грошей на підтримку міських служб. Він нагадав, що нещодавно Рим пережив повінь, на ліквідацію наслідків якої пішли останні кошти.

За його словами, ”дірка” в міському бюджеті - результат неграмотного управління попередньої адміністрації при безлічі проблем, що накопичилися.

Маріно заявив, що отримав запевнення від прем`єр-міністра Італії Маттео Ренці, в тому, що уряд працює над новим надзвичайних декретом.