Тимошенко збирається з візитом до Росії

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко найближчим часом, як очікується, відвідає з візитом Росію, повідомив РІА "Новости" радник-посланник посольства Росії в Україні Всеволод Лоскутов.

"Візит готується. Я думаю, що найближчим часом візит може відбутися. Тільки щодо дати поки що складно сказати, оскільки йдуть уточнення з обох сторін стосовно графіка", - сказав Лоскутов.

Раніше Тимошенко заявила, що має намір найближчим часом відвідати з візитом Росію і обговорити з російським керівництвом питання співпраці в енергетичній сфері. У МЗС України повідомили, що візит готується, проте не повідомили про конкретні дати.

"Йдеться про активізацію роботи в рамках міжурядової комісії. Цей візит, мабуть, можна розглядати в рамках цієї міжурядової комісії", - відзначив Лоскутов.