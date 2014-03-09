Клінтон вважає Путіна жорстким, але "тонкошкірим" лідером
05:11, 09 березня 2014Світ
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Володимир Путін є жорстким лідером, але "з тонкою шкірою", який розтринькує потенціал своєї країни.
Путін розтринькує потенціал Росії - Клінтон / kremlin.ru
Про це заявила колишній державний секретар США Хілларі Клінтон, повідомляєУкраїнська правда з посиланням на Al Jazeera.
"Я знаю, що ми маємо справу з крутим хлопцем з тонкою шкірою, у мене було багато досвіду... Не тільки з ним, але з такими людьми", - зазначила Клінтон.
Читайте такожУ турецькому уряді закликають Росію не втрачати здоровий глуздТакож вона зазначила, що "усі сторони мають уникати кроків, які можуть бути неправильно витлумачені або призвести до прорахунків в цей складний час".
Раніше Клінтон заявила, що дії президента РФ в Криму подібні до дій Адольфа Гітлера.
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