Вишеградська четвірка домовилась активізувати військове співробітництво

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського міністерства оборони.

Глави оборони відомств "четвірки" під час сьогоднішнього обговорення, котре пройшли в угорському Вишеграді, обговорювали військову співпрацю в регіоні, спільні військові навчання та наступне засідання НАТО.

"Після закінчення обговорення міністри підписали договір про бойову групу, документ в справі посиленої співпраці Вишеградських країн в справі оборонного планування та документ про довгострокову стратегію поглиблення співпраці в оборонній сфері", - відзначила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, Росія за допомогою своїх військових наприкінці лютого практично повністю окупувала Крим, а на цьому тижні сконцентрувала величезну кількість військових на східних кордонах України, що низка оглядачів оцінюють як намір подальшої агресії.

Троє із чотирьох держав Вишеградської четвірки, котрі усі входять до НАТО, мають безпосередній кордон з Україною.

Раніше Польща заявляла, що не бачить загрози для своєї безпеки у зв'язку з подіями в Україні, але оголошувала необхідність консультацій в рамках НАТО через захоплення Росією Криму.