Фіделю Кастро не вистачає сили виступати публічно

Кубинський лідер Фідель Кастро в середу оголосив, що почувається недостатньо здоровим, щоб виступати з промовами або брати участь в кампанії напередодні парламентських виборів, призначених на найближчу неділю, передає агентство Associated Press.

Звернення Кастро було передане у письмовій формі державними ЗМІ Куби. "Я фізично не здатний безпосередньо говорити з громадянами району, де мене висунули кандидатом на наших виборах", - пояснив 81-річний політик.

У тексті послання Кастро висловлює розчарування тим, що не може виголошувати свої знамениті багатогодинні промови. "Роблю, що можу - пишу. Для мене це нове враження: писати - зовсім не те, що говорити", - відзначив він.

Через декілька годин після публікації звернення телебачення Куби показало відеокадри зустрічі Кастро з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сільва. Кубинського лідера показали у вже звичному спортивному костюмі, відзначає Лента.ру. Єдина його фраза, яку чують глядачі впродовж однієї хвилини сюжету, - "Я (останнім часом) почуваюся добре, дуже добре".

Пізніше Лула да Сільва розповів журналістам, що стан здоров`я Кастро був для нього "приємним сюрпризом". "Я думаю, Фідель готовий узяти на себе історичну політичну роль в глобалізуючому світі", - повідомив бразильський президент журналістам, не уточнивши, що це за роль.

Кастро необхідно переобратися в Національну асамблею, щоб зберегти за собою пост глави Держради. У червні 2006 року, коли Фіделя чекала складна операція, всі повноваження глави держави перейшли до його брата Рауля, який тепер веде передвиборчу кампанію. Кубинські ЗМІ регулярно показують відеосюжети за участю вождя, щоб переконати громадян в його працездатності.