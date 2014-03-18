Білорусь готується до мобілізації екс-прикордонників - ЗМІ

Не виключено, що їх відправлять на білорусько-український кордон, повідомляє "Єврорадіо".

У понеділок, 17 березня, у місцевій поліклініці помітили великий наплив чоловіків за скеруванням військкомату на проходження медкомісії.

Експерти "Білоруського партизана" пов'язують дії військкоматів з підготовкою до мобілізації колишніх прикордонників і солдатів внутрішніх військ для посилення українсько-білоруського кордону через загрози військового вторгнення Росії на територію України або ескалації конфлікту всередині України.

Раніше з'явилася інформація, що білоруська авіація заступила на бойове чергування під Лунинцем, біля кордону з Україною.

Як повідомив портал Медіа-Полісся з посиланням на джерело, що побажало залишитися невідомим, в п'ятницю на аеродромі в Лунинці приземлилися гелікоптери МІ-8 та винищувачі МІГ-29, які з 15 березня заступили на бойове чергування.

МІГи - білоруські, базуються на авіабазах в Барановичах і Пружанах. Винищувачі укомплектовані ракетами далекої і ближньої дії. Інформація про кількість авіатехніки і озброєння не розголошується.

Також в Лунинець прибула велика група військових: пілоти, інженерний склад, група керівництва польотами. На який період в Лунінці затримаються бойові літаки, також невідомо.