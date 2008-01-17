Хілларі Клінтон стала стюардесою

Хілларі Клінтон, кандидат у президенти США від демократичної партії, зіграла роль стюардеси під час першого польоту свого агітаційного літака, повідомляє 16 січня The Washington Post.

Вітаючи присутніх на борту журналістів і членів свого виборчого штабу по гучному зв`язку, Клінтон почала зі звичайної фрази бортпровідників: "Добридень, пані та панове і ласкаво просимо на борт".

"Правила Федерального управління цивільної авіації, - продовжила кандидат в президенти, - забороняють використання будь-яких стільникових телефонів... або бездротових пристроїв, які можуть бути використані для передачі неприємних історій про мене".

Коли літак, що слідував рейсом з Лас-Вегаса в Ріно, злетів, Клінтон, не виходячи з ролі, перейшла до своєї передвиборчої промови. "Якщо ви подивитеся направо, - сказала вона, - ви побачите Америку, обтяжену зниженням податків для найбагатших і безкінечною війною. Якщо ви подивитеся наліво, то побачите Америку з сильним середнім класом усередині країни і серйозною репутацією на світовій арені".

Варто пояснити, що Клінтон, очевидно, зіграла на тому, що Республіканська партія, представником якої є нинішній президент Джордж Буш, належить до правої частини політичного спектру США, а Демократична партія - до лівої.

Жарти з пресою на борту агітаційного літака є для кандидатів в президенти традицією. Кандидат-республіканець Боб Доул (Bob Dole) під час зльоту пустив апельсини котитися проходом. Джордж Буш-молодший охрестив свій літак "Великі очікування" (Great Expectations). Альберт Гор, закінчивши свою "бортову" промову, раптово повернувся до журналістів, що зібралися, лише для того, щоб пуститися в спогади про своє сходження на гору Рейнір, над якою у цю мить пролітав літак.

Лента.ру