Путін: вступ Болгарії до НАТО не повинен заважати відносинам з Росією

Президент РФ Володимир Путін розраховує, що нові союзницькі зобов`язання Болгарії, яка вступила 2004 року до НАТО, не стануть бар`єром для розширення взаємодії з Росією.

У статті "Росія і Болгарія: давні традиції дружби і завдання сьогоднішнього дня", оприлюдненій болгарськими ЗМІ, президент зазначив, що Росія з повагою ставиться до мотивів, якими керується Болгарія при виборі системи забезпечення національної безпеки.

"Головне для нас полягає в тому, щоб свої інтереси Болгарія не реалізовувала за рахунок інтересів безпеки інших країн", - цитує статтю РІА «Новости».

За словами Путіна, «стрімкі і фундаментальні зміни останніх десятиліть не оминули й російсько-болгарських відносин, в яких виникла певна пауза, спричинена як формуванням нової конфігурації в Європі та світі, так і глибокими внутрішніми змінами в обох країнах. Із задоволенням наголошу, що тепер цей етап позаду, і ми разом розвиваємо нові зв`язки, які відповідають вимогам часу. Їх вектор задають не ідеологічні догми, а добре зрозумілі національні інтереси, здоровий прагматизм, взаємна пошана і взаємна вигода".

Голова російської держави назвав добрі відносини між Росією і Болгарією усталеною історичною данністю.

"Якщо хочете, ми "приречені" бути партнерами, і "скасувати" цю реалію не здатні ні міркування політичної кон`юнктури, ні стрімкий хід розвитку сучасного світу", - вважає Путін.