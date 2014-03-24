В ЄС припускають, що наступною жертвою Путіна стане Молдова

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Люксембургу і колишній голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер.

Як пише ТСН з посиланням на Die Welt am Sonntag, Юнкер також зазначив, що ЄС повинен якомога швидше підписати з Молдовою угоду про асоціацію.

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"Після подій в Україні, ми розуміємо, що ЄС повинен якомога швидше підписати з Молдовою угоду про асоціацію, в найближчі кілька тижнів. Ми повинні випередити Путіна, він повинен знати, що він не може зробити з Молдовою те ж саме, що в Криму", - заявив Жан-Клод Юнкер.