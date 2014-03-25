Телеканал "Дождь" збирає гроші на мовлення

Про це повідомляється на сайті каналу.

"З 24-го березня ми проводимо в ефірі тижневий марафон, мета якого - зібрати кошти на подальшу роботу. На те, щоб вам було, що дивитися, і було, звідки дізнаватися новини. На те, щоб звичка, яка ледь з'явилася, без страху включати телевізор нікуди не зникла. Так і буде, поки є Дождь. Незважаючи на всі - включаючи труднощі з орендою приміщення - ми викрутимося, ми виживемо, якщо ви нам допоможете. І будемо жити рівно стільки, скільки дасть ваша підтримка, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що марафон триватиме до 30 березня, у зв'язку з цим протягом тижня прямий ефір на сайті буде відкритий і доступний для всіх, а не тільки для передплатників.

В ефірі постійно висить лічильник днів, годин та хвилин, з якої буде видно, на скільки в даний момент продовжено життя телеканалу.

"Підтримати "Дождь" можна буде кількома способами: купівлею бейджів, річної передплати або товарів в інтернет-магазині, а також перерахуванням грошей на розрахунковий рахунок", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що після вимикання "Дождя" з пакетів ряду великих супутникових і кабельних операторів з політичних причин, телеканал втратив 80% своїх доходів.

"Зараз існування єдиного незалежного телеканалу в Росії стоїть під великим питанням, і можливий спосіб втриматися на плаву і продовжувати роботу - підтримка і допомога глядачів. Завтра "Дождя" може не бути. Цей тиждень все вирішить", - відзначили в прес-службі.

Завершиться марафон великим гала-концертом на даху "Червоного Жовтня".