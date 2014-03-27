В Британії сьогодні назвуть офіційну версію смерті Березовського

В ході розгляду звучали припущення про суїцид і вбивство, повідомляє Ехо Москви.

Широкій публіці повинні повідомити підсумки попереднього розслідування, яке тривало близько року. Судовий слідчий Пітер Бедфорд повинен оголосити, мала смерть Березовського кримінальний характер і треба проводити кримінальне розслідування. Читайте такожБританська поліція не виключає отруєння Березовського, радіації не знайшли - ЗМІ

У перший день підсумкових слухань в ратуші міста Віндзор ключові свідки говорили про те, що, швидше за все, росіянин наклав на себе руки. На тілі не було слідів боротьби, а причиною смерті стало удушення - як при повішенні, - пояснював лікар Джон Покок. Охоронець Березовського Аві Навам розповідав, що незадовго до загибелі підприємець говорив про самогубство.

Він, за словами охоронця, був розорений і дуже важко переживав поразку в суді проти Романа Абрамовича. Інформацію про фінансові труднощі підприємця підтвердив його помічник Михайло Котлік - він зазначив, що це положення речей обтяжувало Березовського, а за дев'ять днів до смерті побіжний росіянин змінив свій заповіт.

Борис Березовський був знайдений мертвим 23 березня минулого року у приватному особняку під Лондоном. На його шиї був затягнутий шарф.