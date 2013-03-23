Зять: Помер Борис Березовський
18:46, 23 березня 2013Світ
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Помер Борис Березовський. Про це його зять Єгор Шупп повідомив у своєму фейсбуці.
Борис Березовський проживає у Великобританії з 2001 року
Борис Березовський проживає у Великобританії з 2001 року
Подробиці події невідомі, повідомляє Lenta.ru.
За відомостями Дем'яна Кудрявцева, бізнесмен помер у Лондоні в 11:00 за місцевим часом.
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Борис Березовський проживає у Великобританії з 2001 року, в 2003 році отримав статус політичного біженця. У 2008 році журнал «Forbes» оцінював його статки в 1,3 мільярда доларів.
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