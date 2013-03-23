Зять: Помер Борис Березовський

Борис Березовський проживає у Великобританії з 2001 року

Подробиці події невідомі, повідомляє Lenta.ru.

За відомостями Дем'яна Кудрявцева, бізнесмен помер у Лондоні в 11:00 за місцевим часом.

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Борис Березовський проживає у Великобританії з 2001 року, в 2003 році отримав статус політичного біженця. У 2008 році журнал «Forbes» оцінював його статки в 1,3 мільярда доларів.