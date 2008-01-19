У 2020-му Росія залишиться зовсім беззахисною?

Головком Військово-повітряних сил РФ Олександр Зелін вважає, що вже до 2020 року практично вся територія Росії може стати уразливою для засобів повітряно-космічного нападу іноземних держав.

"Аналіз розвитку засобів повітряно-космічного нападу іноземних держав показує, що вже в період до 2020 року відбудуться докорінні зміни, пов`язані з освоєнням повітряно-космічного простору як єдиної сфери збройної боротьби. І саме в цей період на озброєння "основних" іноземних держав надійдуть принципово нові засоби і системи, гіперзвукові і повітряно-космічні літальні апарати, розвідувального плану безпілотні апарати", - сказав головком, виступаючи на конференції в Москві.

За його словами, таким чином відбудеться інтеграція засобів розвідки, зв`язку, навігації і управління в єдину інформаційно-розвідувальну систему, якісно змінить форми і способи розвідки військ і сил.

"У цих умовах потенційний супротивник дістане можливості завдавати скоординованих в часі і просторі високоточних ударів практично по всіх цілях на території РФ”, - констатував Зелін.

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