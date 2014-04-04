Невідомі пограбували членів президії Сейму Латвії
08:19, 04 квітня 2014Світ
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Невідомі зловмисники пограбували членів президії Сейму Латвії під час пленарного засідання, повідомили в п'ятницю в прес-службі парламенту.
Будівля Сейму Латвії / citariga.lv
Інцидент трапився в четвер під час пленарного засідання парламенту. Невідомі зловмисники пробралися в зал і викрали портативні комп'ютери віце-спікерів Сейму - Андрія Клементьєва і Дзинтарса Расначса, а також депутата Яніса Вуцанса, повідомляє РИА Новости.
Потрапити в Сейм Латвії можна лише за спеціальною перепусткою.
За даним фактом поліція почала кримінальний процес, розпочатий пошук винних.
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