Невідомі пограбували членів президії Сейму Латвії

Інцидент трапився в четвер під час пленарного засідання парламенту. Невідомі зловмисники пробралися в зал і викрали портативні комп'ютери віце-спікерів Сейму - Андрія Клементьєва і Дзинтарса Расначса, а також депутата Яніса Вуцанса, повідомляє РИА Новости.

Потрапити в Сейм Латвії можна лише за спеціальною перепусткою.

За даним фактом поліція почала кримінальний процес, розпочатий пошук винних.