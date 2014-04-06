В Угорщині проходять парламентські вибори

Згідно із соціологічними опитуваннями, проведеними напередодні виборів, найбільші шанси на перемогу має права партія «ФІДЕС», яку представляє чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, повідомляє Радіо Свобода.

На друге місце у парламентських виборчих перегонах претендують або опозиційний альянс лівоцентристів на чолі Із Соціалістичною партією, або ультраправа партія «Йоббік». Представники цієї партії, зокрема євродепутат Бейла Ковач, були присутніми на «референдумі» 16 березня в Криму в якості спостерігачів і визнали його законним.

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На виборах 2010 року Віктор Орбан та його прибічники перемогли з перевагою в дві третини голосів.

Опозиція звинувачує нинішнього главу уряду в обмеженнях громадянських свобод, наступі на свободу слова, змінах Конституції, які суперечать нормам ЄС.