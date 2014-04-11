Путін нагадав США про скандал з прослушкою та пожурив: підглядати недобре

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні з членами Ради безпеки Росії.

На засіданні глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що доручення Путіна про направлення послання керівникам європейських держав, які отримують російський газ через територію України, виконано.

За його словами, російські посли у відповідних країнах доставили ці послання адресатам, усі сприйняли це звернення серйозно, обіцяли оперативно вивчити і підготувати реакцію.

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«Сподіваємося, що вона буде конструктивною. З Європи реакція поки що, як я сказав, тільки попередня. Але вже прозвучала реакція з Вашингтона, де офіційний представник Держдепартаменту заявила, що Росія повинна не політизувати газові справи з Україною, повинна дотримуватися ринкового ціноутворення, і назвала те, що зараз ми виклали нашим європейським партнерам, «газовим шантажем», - сказав Лавров.

На це Путін зазначив, що така реакція є дещо дивною. «Дивно, по-перше, тому що недобре читати чужі листи, я не їм писав. Я писав споживачам нашого газу в Європі. Ми вже всі звикли до того, що наші американські друзі всіх підслуховують, але підглядати зовсім негарно», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Путін звернувся до лідерів країн, які отримують газ транзитом через територію України, провести негайні консультації на рівні міністрів економіки, фінансів і енергетики з метою вироблення узгоджених дій щодо стабілізації економіки України та забезпечення поставок і транзиту російського газу.