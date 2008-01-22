У Грузії зміниться структура уряду

До парламенту Грузії надійшов законопроект про поправки в конституцію, де йдеться про нову структуру уряду країни. У ньому, зокрема, вводяться посади декількох віце-прем`єрів, повідомляє Газета.ру. Законопроект про структурні зміни в уряді Грузії буде обговорений і винесений на голосування до кінця січня. Що стосується питання оголошення вотуму довіри новому уряду, то відповідне рішення парламент країни ухвалить до середини лютого.

Згідно з проектом закону, віце-прем`єрів буде від чотирьох до шести при тому, що в старому уряді Грузії був один віце-прем`єр, повідомила прес-служба парламенту. За неофіційною інформацією, посад держміністрів – їх було чотири - не буде взагалі.

Уряд Грузії, очолюваний Володимиром Гургенідзе, склав у понеділок свої повноваження після вступу на посаду президента Грузії Михайла Саакашвілі. Саакашвілі підписав розпорядження про призначення Гургенідзе прем`єр-міністром і доручив йому сформувати новий уряд.