Естонія купить озброєнь на 111 мільйонів євро - ЗМІ



Ці витрати передбачені державним планом розвитку збройних сил на 2013-2022 роки. За словами міністра оборони Естонії Урмаса Рейнсалу, в даний час військове відомство веде переговори про поставки військової техніки, пише Лента.ру з посиланням на Defense News.

Зокрема, міністерство оборони Естонії має намір придбати бойові машини піхоти CV9035NL зі складу збройних сил Нідерландів. В даний час планується придбати 44 такі машини.

За попередньою оцінкою, поставка бронемашин може відбутися вже в 2015 році. У потенційний контракт з міністерством оборони Нідерландів також планується включити послуги з підготовки естонських військових.

Які ще типи озброєнь і військової техніки планується придбати в 2014 році, Рейнсалу не уточнив. За його словами, нова техніка необхідна для підтримки обороноздатності країни.