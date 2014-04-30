Російські неофашисти візьмуть участь у першотравневих маршах

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на члена бюро президії "Родіни" Олексія Рилєєва.

Крім того, члени партії хочуть провести в Москві пікет біля українського посольства "проти політики нинішньої київської влади щодо російськомовного населення".

Раніше голова "Родіни", депутат Думи від "Єдиної Росії" Олексій Журавльов заявив про формування "підрозділів громадянського суспільства "Русский сектор", покликаних "всіма доступними методами" "захищати громадян Російської Федерації і російських співвітчизників". Партія активно підтримує окупацію Криму й агресію РФ на південному сході України.