Спікера Держдуми Наришкіна не пускають у Болгарію

Про це повідомляє 5 канал з посиланням на прес-службу дипломатичного відомства цієї балканської країни.

У заяві МЗС говориться, що Наришкін не зможе здійснити плановий візит до Болгарії, намічений на 6-8 травня. Причиною заборони на в'їзд є обмежувальні заходи ЄС щодо цього російського політика. Наришкіну заборонено перебувати на території країн ЄС до 17 вересня з можливістю продовження даного терміну.

Читайте такожУкраїна вимагатиме виключити Росію з BLACKSEAFOR - агентствоТакож МЗС Болгарії повідомив , що всі фінансові кошти політика на території країни заморожені відповідно до обмежень щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності України.

Нагадаємо, 21 березня країни Євросоюзу занесли Наришкіна до переліку російських чиновників і політичних діячів, яким заборонили в'їзд і заморозили активи в країнах ЄС. А 28 квітня США поширили візові та фінансові санкції ще на сімох громадян Росії і на 17 російських компаній і банків. На цьому тижні про розширення пакету санкцій щодо російських чиновників і вважаються підконтрольними їм компаній оголосили адміністрації Євросоюзу , Канади та Японії.