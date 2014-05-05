Путін заборонив лайку в кіно і на концертах

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону нецензурної лексики у творах літератури і мистецтва, продукції засобів масової інформації, концертах, театральних постановках, видовищно-розважальних заходах, а також під час показу фільмів у кінотеатрах. Текст закону опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Закон вводить штрафи за організацію "публічного виконання твору літератури, мистецтва та народної творчості, що містить нецензурну лайку, за допомогою проведення театрально-видовищного, культурно-просвітнього або видовищно-розважального заходу".

Документ, зокрема, забороняє використовувати нецензурну лайку "під час показів фільмів у кінозалах", театральних постановках, відкриття виставок, концертах, шоу і так далі. Визначати слова і вирази, які не відповідають нормам літературної мови, буде "незалежна експертиза".

Читайте такожРосія ввела штрафи за обсценну лексику в інтернет-ЗМІШтрафи за порушення закону для громадян складуть від 2 тис. до 2,5 тис. рублів, для посадових осіб - від 4 тис. до 5 тис. руб. для юридичних осіб - від 40 тис. до 50 тис. руб.

Крім того, закон передбачає заборону видачі прокатного посвідчення фільмам, в яких лунає ненормативна лексика.

Закон зобов'язує виробників розміщувати на аудіовізуальної продукції та книгах попередження "нецензурна лайка", при цьому такі товари обов'язково повинні продаватися в запечатаній упаковці.

Дані норми не поширюються на продукцію, яка випущена до дня набуття законом чинності.