На навчаннях під керівництвом Путіна стався збій в роботі "Буратіно"

Президент Росії Володимир Путін доручив розібратися зі збоєм в роботі gsl xfc стрільбі важкої огнеметной системи ВВС-1 під час проведеного в четвер планового тренування з керування ЗС РФ, повідомляє РИА Новости.

"Розберіться з цим", - сказав президент командувачу військами ЦВО генерал-полковнику Миколі Богдановскому.

ВВС-1 "Буратіно" - гібрид танка Т-72 і установки залпового вогню. Стріляє 220-міліметровими некерованими реактивними снарядами з термобаричної бойовою частиною. Все живе в радіусі 300 квадратних метрів в районі вибуху знищується високим тиском і температурою. Дальність стрільби 3 кілометри.

Перевірка системи управління показала, що до начальника розрахунку системи "Буратіно" команда управління дійшла без спотворення, однак потім команда від начальника до розрахунку пускової установки не надійшла своєчасно, підтвердили в Міноборони.

"Підсумкові результати перевірки (перебігу всього тренування) будуть повідомлені президентові РФ Володимиру Путіну після проведення ретельного аналізу дій всіх ланок управління ЗС РФ і перевірки результатів практичних дій бойових розрахунків і екіпажів на полігонах", - додали потім в оборонному відомстві.

Читайте такожНАТО не зафіксувало відведення військ РФ від кордонів з УкраїноюВ четвер Путін як верховний головнокомандувач провів планове тренування з управління Збройними силами РФ. За тренуванням з Національного центру управління обороною РФ спостерігали президенти країн ОДКБ: Білорусії, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

На заході відпрацьовувалися питання застосування окремих з'єднань та військових частин ракетних військ та артилерії, авіації і ППО зі знищення наземних угруповань і відбиття масованого ракетно-авіаційного удару противника. Також були відпрацьовані питання завдання у відповідь масованого ракетного ядерного удару силами ядерного стримування та відбиття ядерного удару противника системою протиракетної оборони міста Москви.

До тренування залучалися стратегічні бомбардувальники, підводні ракетоносці Тихоокеанського і Північного флотів, рухомі ґрунтові ракетні комплекси стратегічного призначення, сили і засоби, які вирішували завдання повітряно-космічної оборони. Крім того, у тренуванні були задіяні з'єднання ракетних військ і артилерії Південного і Центрального військових округів.

Нагадаємо, раніше в Раді федерації РФ запропонували створити в Росії власний інтернет і назвати його «Чебурашка».