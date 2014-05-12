Лавров подякував Уганді за "виважену позицію щодо України"

Як передає РІА Новости, про це заявив у понеділок голова російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.

"Меморандум про консультації міністерств закордонних справ Росії та Уганди, який ми тільки що підписали, буде сприяти більш системній роботі з координації наших дій у відношенні, як розвитку двосторонніх відносин, так і в тому, що стосується нашої співпраці в міжнародних організаціях", - сказав Лавров за підсумками зустрічі з головою МЗС Уганди Семом Кутесою.

Крім цього, Лавров відзначив позицію Уганди щодо України.

Читайте такожАнексію Криму підтримали європейські неонацисти і комуністи (документ)"Цінуємо виважену позицію Уганди в зв'язку з подіями в Україні, в тому числі, позицію, яку делегація цієї країни зайняла в ООН. Ми сьогодні детально розповіли про наші оцінки останніх подій на Україні", - додав він.

Уганда є однією з небагатьох країн, які не виступили проти російської військової агресії в Україні. Так, на голосуванні щодо України в Генеральній асамблеї ООН 27 березня Уганда стала однією з 58 країн, які не з'явилися на засідання або утрималися. Тоді резолюцію підтримали 100 країн, 58 утрималися, 11 проголосували проти.

Проти голосували: Російська Федерація, Білорусь, Зімбабве, Венесуела, Сирія, Болівія, Вірменія, Північна Корея, Куба, Нікарагуа, Судан.