Біля берегів Лампедузи потонув корабель, число жертв може досягти 200 осіб - ЗМІ

Трагедія сталася в другій половині дня 12 травня, передає РИА Новости. Сигнал про те, що тоне судно, надійшов на пульт берегової охорони о 13.00 за місцевим часом. Відразу ж на допомогу було направлено кілька кораблів і вертоліт. За попередніми даними, невеликий човен, що прямував у бік Італії, перевозив понад 400 нелегальних мігрантів із країн африканського континенту.

Читайте такожВ Індії затонув пором, загинуло не менш як 13 осіб

Згідно з інформацією ВМС Італії, за попередніми підсумками операції, яка триває й досі, врятувати вдалося 206 осіб. Найближчим часом їх буде доставлено до Катанні на борту фрегата «Геракл». Число тіл, які на даний момент знайшли рятувальники, за офіційними даними становить 17 осіб, проте ця цифра може зрости, оскільки близько 200 нелегалів вважаються зниклими безвісти.

Чергова трагедія, що сталася біля італійських берегів, знову підняла хворобливе для Італії питання про нелегальну міграцію. Глава МВС Анджеліно Альфано звинуватив Європу в бездіяльності й відмові допомагати Риму в боротьбі з нелегалами, пригрозивши почати розсилати врятованих мігрантів по всіх країнах Євросоюзу. Міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні підтримала позицію колеги, зазначивши, що тема нелегальної міграції стосується всіх країн Євросоюзу. «Зараз ми обговорюємо це питання, й, сподіваюся, до наступного засідання ради міністрів у червні буде дано першу відповідь на нього», - підкреслила вона. Окрім цього, нагадала міністр, тема нелегальної міграції буде однією з центральних під час головування Італії в ЄС у другій половині 2014 року.